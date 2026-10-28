Попри атаки Росії. Стало відомо, скільки податків ДТЕК Енерго перерахував до бюджету

Зазначається, що сплачені компанією податки сприяють зміцненню фінансової спроможності держави та місцевих громад, а також підтримують стійкість української економіки в умовах повномасштабної війни.



"Навіть в умовах постійних атак ми виконуємо свої зобов’язання перед державою. Податки, які сплачують наші підприємства, працюють на потреби країни і громад, де живуть наші працівники. А разом з тим ми продовжуємо відновлювати станції, щоб українці були зі світлом і теплом", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.



Крім сплати податків, компанія продовжує забезпечувати роботу своїх підприємств, зберігати робочі місця та інвестувати власні кошти у відновлення теплових електростанцій, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.



Також ДТЕК Енерго спрямовує кошти на підтримку роботи шахт і машинобудівних підприємств, необхідних для стабільної роботи української енергетики.