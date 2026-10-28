Попри атаки Росії. Стало відомо, скільки податків ДТЕК Енерго перерахував до бюджету
За січень-вересень 2026 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили майже 17,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, продовжуючи підтримувати українську економіку попри постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що сплачені компанією податки сприяють зміцненню фінансової спроможності держави та місцевих громад, а також підтримують стійкість української економіки в умовах повномасштабної війни.
"Навіть в умовах постійних атак ми виконуємо свої зобов’язання перед державою. Податки, які сплачують наші підприємства, працюють на потреби країни і громад, де живуть наші працівники. А разом з тим ми продовжуємо відновлювати станції, щоб українці були зі світлом і теплом", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Крім сплати податків, компанія продовжує забезпечувати роботу своїх підприємств, зберігати робочі місця та інвестувати власні кошти у відновлення теплових електростанцій, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.
Також ДТЕК Енерго спрямовує кошти на підтримку роботи шахт і машинобудівних підприємств, необхідних для стабільної роботи української енергетики.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в економіку України 2,4 млрд євро.
Раніше також повідомлялося, що енергетичну компанію ДТЕК було названо лідером з інвестицій в українську економіку під час повномасштабної війни.