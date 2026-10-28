Несмотря на атаки России. Стало известно, сколько налогов ДТЭК Энерго перечислил в бюджет

Уплаченные компанией налоги способствуют укреплению финансовой состоятельности государства и местных общин, а также поддерживают устойчивость украинской экономики в условиях полномасштабной войны.



"Даже в условиях постоянных атак мы выполняем свои обязательства перед государством. Налоги, уплачиваемые нашими предприятиями, работают на нужды страны и общин, где живут наши работники. А вместе с тем мы продолжаем восстанавливать станции, чтобы украинцы были со светом и теплом", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.



Помимо уплаты налогов, компания продолжает обеспечивать работу своих предприятий, сохранять рабочие места и инвестировать собственные средства в восстановление тепловых электростанций, поврежденных в результате российских обстрелов.



Также ДТЭК Энерго направляет средства в поддержку работы шахт и машиностроительных предприятий, необходимых для стабильной работы украинской энергетики.