Поповнення в обмінному фонді. Десантники взяли 8 полонених на Курському напрямку (відео)

Українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Група з 8 російських військовослужбовців потрапила в полон до десантників та їхніх суміжників на Курському напрямку.
"Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога. У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, тортури та розстріли за не виконання злочинних наказів", - повідомили українські військові.
Десантники наголосили, що ці військові РФ обрали життя, а не смерть на полі бою.
"З військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці й, ймовірно, чекатимуть обміну. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ: здавайтеся в полон", - додали військові.
Нагадаємо, що днями українські воїни взяли в полон двох росіян на Покровському напрямку. Обидва окупанти жителі Томської області.
Незадовго до того бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.
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