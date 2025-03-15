Пополнение в обменном фонде. Десантники взяли 8 пленных на Курском направлении (видео)

Группа из 8 российских военнослужащих попала в плен к десантникам и их смежникам на Курском направлении.

"Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь. В своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов", - сообщили украинские военные.

Десантники отметили, что эти военные РФ выбрали жизнь, а не смерть на поле боя.

"С военнопленными хорошо обращаются, они в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена. Призываем всех военнослужащих армии РФ: сдавайтесь в плен", - добавили военные.