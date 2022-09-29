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Попов і ще 2 українці повернулися до тренувань "Динамо"

Фото: Денис Попов пропустив увесь вересень (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тріо українських футболістів на чолі з оборонцем Денисом Поповим покинули лазарет київського "Динамо" перед відновленням змагань в українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Воротар Руслан Нещерет, центрбек Денис Попов і нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи "біло-синіх". Разом із партнерами вони прибули до Львова для підготовки до найближчих матчів.

У голкіпера на початку осені діагностували другий перелом носа впродовж року. Натомість оборонець зазнав травми плеча в 2-му турі УПЛ проти "Дніпра-1", а форвард через низку проблем зі здоров'ям не виходив на поле з грудня.

Разом із іншими "динамівцями" тріо виконавців готується без обмежень до поєдинку чемпіонату України проти закарпатського "Миная" 2 жовтня. Наступного тижня "Динамо" проведе два матчі: 6 жотвня – виїзний проти французького "Ренна" в Лізі Європи, а 9 жовтня – у Львові проти місцевого "Руха".

Цього тижня Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю серпня-вересня. Обидва призи дісталися представникам рівненського "Вереса" – Юрію Вірту та Дмитру Кльоцу відповідно.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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