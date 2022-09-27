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Головний тренер і хавбек середняка УПЛ виграли номінації старту сезону

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Рівне, Вівторок 27 вересня 2022 13:21
Головний тренер і хавбек середняка УПЛ виграли номінації старту сезону Фото: Юрій Вірт став найкращим тренером місяця в УПЛ (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оголосила переможців голосування за призи найкращому тренеру та найкращому гравцеві серпня-вересня у чемпіонаті України. Нагороди дісталися представникам рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Дмитро Кльоц і Юрій Вірт – найкращі футболіст і тренер місяця в Прем'єр-лізі. Обидва перемогли за підсумками результатів голосування активних уболівальників.

Хавбек набрав понад 31% голосів респондентів. У боротьбі за приз Кльоц випередив воротаря "Чорноморця" Непогодова, нападника "Колоса" Безбородька, хавбека "Дніпра-1" Піхальонка та оборонця "Олександрії" Цурікова. У стартових турах зірка "Вереса" провів 4 матчі УПЛ, у яких забив 1 м'ячі та віддав 1 асист.

Натомість 48-річний фахівець набрав майже 49% голосів. Другим у голосуванні фінішував керманич "Дніпра-1" Кучер, а далі йдуть Вишняк ("Колос"), ван Леувен ("Зоря") і Кривенцов ("Металіст 1925"). Під керівництвом Вірта "Верес" набрав 9 очок, перегравши "Чорноморець", "Ворсклу" та "Кривбас".

УПЛ поновиться після міжнародної паузи 30 вересня. Розпочнеться 5-й тур матчем "Верес" – "Рух". Уперше за понад 5 років рівняни приймуть гостей на рідній арені "Авангард".

Головний тренер і хавбек середняка УПЛ виграли номінації старту сезону

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних України та Шотландії в рамках Ліги націй.

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