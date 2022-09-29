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Попов и еще 2 украинца вернулись к тренировкам "Динамо"

Фото: Денис Попов пропустил весь сентябрь (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трио украинских футболистов во главе с защитником Денисом Поповым покинули лазарет киевского "Динамо" перед возобновлением соревнований в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Вратарь Руслан Нещерет, центрбек Денис Попов и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу "бело-синих". Вместе с партнерами они прибыли во Львов для подготовки к ближайшим матчам.

У голкипера в начале осени диагностировали второй перелом носа в течение года. В свою очередь защитник получил травму плеча во 2-м туре УПЛ против "Днепра-1", а форвард из-за ряда проблем со здоровьем не выходил на поле с декабря.

Вместе с другими "динамовцами" трио исполнителей готовятся без ограничений к поединку чемпионата Украины против закарпатского "Миная" 2 октября. На следующей неделе "Динамо" проведет два матча: 6 октября – выездной против французского "Ренна" в Лиге Европы, а 9 октября – во Львове против местного "Руха".

На этой неделе Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку августа-сентября. Оба приза достались представителям ровненского "Вереса" – Юрию Вирту и Дмитрию Клецу соответственно.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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