UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося

13:18 27.03.2026 Пт
2 хв
Що стало причиною проведення слідчих дій?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Михайло Поплавський (фото: poplavskiy.com)

Правоохоронці викрили схему розтрати коштів держбюджету в особливо великих розмірах у Київському університеті культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ, Офісу генпрокурора та власні джерела у правоохоронних органах.

Читайте також: Три десятиліття успіху: Михайло Поплавський презентував книгу про свої національні проєкти

Джерела РБК-Україна розповіли, що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

У межах досудового розслідування було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Фото: проведення обшуків (t.me/SBUkr)

Що відомо про причину обшуків

Згідно з даними слідства, посадовці Київського університету культури у змові з посадовцями Міносвіти організували схему заволодіння коштами держбюджету, виділеними для підготовки кадрів закладами вищої освіти.

"Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн гривень", - йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Правоохоронці з'ясували, що підставою для визначення обсягу фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

Слідство вважає, що до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників. Це дозволяло безпідставно збільшувати обсяги фінансування.

Шкода в особливо великих розмірах

Під час розслідування було встановлено, що учасники схеми привласнили частину з виділених коштів. Згідно з попередніми даними, дії зловмисників завдали державі шкоди в особливо великих розмірах.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігурантів до відповідальності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що багаторічний керівник Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду.

Відтепер виконувачем обов'язків президента вищого навчального закладу буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький.

Читайте також, чому "Юний орел" - філософія життя Поплавського.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниМихаил ПоплавскийОфіс Генпрокурора