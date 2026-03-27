К Поплавскому пришли с обысками: что произошло

Источники РБК-Украина рассказали, что сегодня, 27 марта, с обысками пришли к бывшему ректору Киевского национального университета культуры и искусств Михаилу Поплавскому.

В рамках досудебного расследования были проведены более 20 обысков по местам проживания причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.

Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Что известно о причине обысков

Согласно данным следствия, должностные лица Киевского университета культуры в сговоре с должностными лицами Минобразования организовали схему завладения средствами госбюджета, выделенными для подготовки кадров учреждениями высшего образования.

"Речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики". В течение 2022-2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн гривен", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Правоохранители выяснили, что основанием для определения объема финансирования были данные о количестве соискателей высшего образования, научных соискателей, а также штатное расписание заведения.

Следствие считает, что в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогических работников. Это позволяло безосновательно увеличивать объемы финансирования.

Ущерб в особо крупных размерах

В ходе расследования было установлено, что участники схемы присвоили часть из выделенных средств. Согласно предварительным данным, действия злоумышленников нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения фигурантов к ответственности.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.