Попит зріс на 60%: скільки українці готові витратити на вишиванку у 2026 році

Напередодні Дня вишиванки українці активніше шукають традиційний одяг, хоча загальний попит цього року дещо нижчий, ніж торік. Водночас більшість уже мають власну вишиту сорочку та купують її не лише до свята.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX
У 2026 році День вишиванки українці відзначатимуть у четвер, 21 травня.
За даними аналітиків, у травні попит на вишиванки нижчий, ніж у травні 2025 року. Водночас протягом 8-14 травня кількість відгуків на оголошення зросла на 60% порівняно з початком місяця.
Експерти пояснюють це наближенням свята та сезонним інтересом до національного одягу.
При цьому 83% опитаних українців уже мають вишиванку. Саме тому багато хто не планує купувати нову сорочку цього року.
Також 78% респондентів заявили, що купують вишиванки без прив’язки до конкретної дати. Часто попит зростає перед Першим дзвоником або іншими важливими подіями.
Більшість опитаних планують витратити на вишиванку до 2 тисяч гривень - так відповіли 66% респондентів.
У дослідженні зазначають, що частина покупців шукає бюджетні варіанти, а інші готові витрачати більше на унікальні або дизайнерські речі.
Крім нових речей, українці активно цікавляться і вживаними вишиванками. Майже половина респондентів позитивно ставиться до такого варіанту.
За словами аналітиків, покупців приваблюють унікальні орнаменти, регіональні особливості та історія таких речей.
Найпопулярнішим місцем для покупки стали маркетплейси - їх обрали 66% опитаних.
Нагадаємо, цьогоріч Всесвітній день вишиванки відзначатиме 20-річний ювілей, а до свята готують масштабний міжнародний флешмоб та акцію пам’яті. Українців у різних країнах закликають створити "живе" число 20 у вишиванках, а також долучитися до ініціативи "Вишита стрічка пам’яті" на честь полеглих захисників України.
