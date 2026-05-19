Спрос вырос на 60%: сколько украинцы готовы потратить на вышиванку в 2026 году

Накануне Дня вышиванки украинцы активнее ищут традиционную одежду, хотя общий спрос в этом году несколько ниже, чем в прошлом году. В то же время большинство уже имеют собственную вышитую рубашку и покупают ее не только к празднику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX
Главное:
В 2026 году День вышиванки украинцы будут отмечать в четверг, 21 мая.
По данным аналитиков, в мае спрос на вышиванки ниже, чем в мае 2025 года. В то же время в течение 8-14 мая количество откликов на объявления выросло на 60% по сравнению с началом месяца.
Эксперты объясняют это приближением праздника и сезонным интересом к национальной одежде.
При этом 83% опрошенных украинцев уже имеют вышиванку. Именно поэтому многие не планируют покупать новую рубашку в этом году.
Также 78% респондентов заявили, что покупают вышиванки без привязки к конкретной дате. Часто спрос возрастает перед Первым звонком или другими важными событиями.
Большинство опрошенных планируют потратить на вышиванку до 2 тысяч гривен - так ответили 66% респондентов.
Еще:
В исследовании отмечают, что часть покупателей ищет бюджетные варианты, а другие готовы тратить больше на уникальные или дизайнерские вещи.
Среди тех, кто планирует покупку:
Кроме новых вещей, украинцы активно интересуются и подержанными вышиванками. Почти половина респондентов положительно относится к такому варианту.
По словам аналитиков, покупателей привлекают уникальные орнаменты, региональные особенности и история таких вещей.
Самым популярным местом для покупки стали маркетплейсы - их выбрали 66% опрошенных.
Также украинцы покупают вышиванки:
Напомним, в этом году Всемирный день вышиванки будет отмечать 20-летний юбилей, а к празднику готовят масштабный международный флешмоб и акцию памяти. Украинцев в разных странах призывают создать "живое" число 20 в вышиванках, а также присоединиться к инициативе "Вышитая лента памяти" в честь павших защитников Украины.
РБК-Украина также рассказывало, как в древности украинцы носили вышиванки, чтобы различать "своих" и "чужих".