Спрос вырос на 60%: сколько украинцы готовы потратить на вышиванку в 2026 году

Главное: Спрос к празднику: В преддверии праздника интерес к одежде подскочил на 60% по сравнению с началом месяца.

В преддверии праздника интерес к одежде подскочил на 60% по сравнению с началом месяца. Общий тренд: Спрос в мае несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - 83% опрошенных украинцев уже имеют собственную вышиванку.

Спрос в мае несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - 83% опрошенных украинцев уже имеют собственную вышиванку. Планируемый бюджет: Большинство покупателей рассчитывают потратить на рубашку до 2000 гривен.

Большинство покупателей рассчитывают потратить на рубашку до 2000 гривен. Для кого покупают: Чаще всего традиционную одежду ищут для себя и для детей.

Чаще всего традиционную одежду ищут для себя и для детей. Интерес к подержанной: Почти половина украинцев положительно относится к покупке подержанных вышиванок.

Почти половина украинцев положительно относится к покупке подержанных вышиванок. Где покупают: Самой популярной площадкой стали маркетплейсы.

В 2026 году День вышиванки украинцы будут отмечать в четверг, 21 мая.

По данным аналитиков, в мае спрос на вышиванки ниже, чем в мае 2025 года. В то же время в течение 8-14 мая количество откликов на объявления выросло на 60% по сравнению с началом месяца.

Эксперты объясняют это приближением праздника и сезонным интересом к национальной одежде.

При этом 83% опрошенных украинцев уже имеют вышиванку. Именно поэтому многие не планируют покупать новую рубашку в этом году.

Также 78% респондентов заявили, что покупают вышиванки без привязки к конкретной дате. Часто спрос возрастает перед Первым звонком или другими важными событиями.

Сколько украинцы готовы потратить

Большинство опрошенных планируют потратить на вышиванку до 2 тысяч гривен - так ответили 66% респондентов.

15% готовы заплатить до 3 тысяч гривен ;

готовы заплатить ; 12% - более 4 тысяч гривен.

В исследовании отмечают, что часть покупателей ищет бюджетные варианты, а другие готовы тратить больше на уникальные или дизайнерские вещи.

Для кого чаще всего покупают вышиванки

Среди тех, кто планирует покупку:

77% ищут вышиванку для себя;

ищут вышиванку для себя; 50% - для ребенка;

- для ребенка; 26% - для партнера или партнерши;

- для партнера или партнерши; 15% хотят приобрести вышиванки для всей семьи.

Кроме новых вещей, украинцы активно интересуются и подержанными вышиванками. Почти половина респондентов положительно относится к такому варианту.

По словам аналитиков, покупателей привлекают уникальные орнаменты, региональные особенности и история таких вещей.

Где украинцы чаще всего покупают вышиванки

Самым популярным местом для покупки стали маркетплейсы - их выбрали 66% опрошенных.

Также украинцы покупают вышиванки: