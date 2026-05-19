RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Спрос вырос на 60%: сколько украинцы готовы потратить на вышиванку в 2026 году

14:41 19.05.2026 Вт
3 мин
Вышиванка остается важной частью украинской идентичности и символом стойкости и патриотизма
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы в вышиванках (Getty Images)

Накануне Дня вышиванки украинцы активнее ищут традиционную одежду, хотя общий спрос в этом году несколько ниже, чем в прошлом году. В то же время большинство уже имеют собственную вышитую рубашку и покупают ее не только к празднику.

Главное:

  • Спрос к празднику: В преддверии праздника интерес к одежде подскочил на 60% по сравнению с началом месяца.
  • Общий тренд: Спрос в мае несколько ниже, чем в прошлом году. Главная причина - 83% опрошенных украинцев уже имеют собственную вышиванку.
  • Планируемый бюджет: Большинство покупателей рассчитывают потратить на рубашку до 2000 гривен.
  • Для кого покупают: Чаще всего традиционную одежду ищут для себя и для детей.
  • Интерес к подержанной: Почти половина украинцев положительно относится к покупке подержанных вышиванок.
  • Где покупают: Самой популярной площадкой стали маркетплейсы.

В 2026 году День вышиванки украинцы будут отмечать в четверг, 21 мая.

По данным аналитиков, в мае спрос на вышиванки ниже, чем в мае 2025 года. В то же время в течение 8-14 мая количество откликов на объявления выросло на 60% по сравнению с началом месяца.

Эксперты объясняют это приближением праздника и сезонным интересом к национальной одежде.

При этом 83% опрошенных украинцев уже имеют вышиванку. Именно поэтому многие не планируют покупать новую рубашку в этом году.

Также 78% респондентов заявили, что покупают вышиванки без привязки к конкретной дате. Часто спрос возрастает перед Первым звонком или другими важными событиями.

Сколько украинцы готовы потратить

Большинство опрошенных планируют потратить на вышиванку до 2 тысяч гривен - так ответили 66% респондентов.

Еще:

  • 15% готовы заплатить до 3 тысяч гривен;
  • 12% - более 4 тысяч гривен.

В исследовании отмечают, что часть покупателей ищет бюджетные варианты, а другие готовы тратить больше на уникальные или дизайнерские вещи.

Для кого чаще всего покупают вышиванки

Среди тех, кто планирует покупку:

  • 77% ищут вышиванку для себя;
  • 50% - для ребенка;
  • 26% - для партнера или партнерши;
  • 15% хотят приобрести вышиванки для всей семьи.

Кроме новых вещей, украинцы активно интересуются и подержанными вышиванками. Почти половина респондентов положительно относится к такому варианту.

По словам аналитиков, покупателей привлекают уникальные орнаменты, региональные особенности и история таких вещей.

Где украинцы чаще всего покупают вышиванки

Самым популярным местом для покупки стали маркетплейсы - их выбрали 66% опрошенных.

Также украинцы покупают вышиванки:

  • в офлайн-магазинах - 32%;
  • на ярмарках и маркетах - 27%;
  • через Instagram и Facebook-магазины - 26%;
  • у мастеров ручной работы - 18%.

Напомним, в этом году Всемирный день вышиванки будет отмечать 20-летний юбилей, а к празднику готовят масштабный международный флешмоб и акцию памяти. Украинцев в разных странах призывают создать "живое" число 20 в вышиванках, а также присоединиться к инициативе "Вышитая лента памяти" в честь павших защитников Украины.

РБК-Украина также рассказывало, как в древности украинцы носили вышиванки, чтобы различать "своих" и "чужих".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: