Попит на валюту зростає - чи є дефіцит: прогноз курсу долара та євро на початок травня

На початку травня валютний ринок України працюватиме в умовах підвищеного попиту на валюту, однак різких курсових коливань не очікується. Ключову роль у збереженні стабільності й надалі відіграватиме Національний банк.

Чого чекати від курсу долара та євро найближчим часом – у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий .

Головне:

Дефіциту немає: Попри те, що попит на міжбанку перевищує пропозицію на 10-15%, ринок залишається керованим.

Чинник пального: Світові ціни на енергоносії та напруга на Близькому Сході - головні зовнішні чинники, що тиснуть на курс гривні через потреби імпортерів.

Світові ціни на енергоносії та напруга на Близькому Сході - головні зовнішні чинники, що тиснуть на курс гривні через потреби імпортерів. Прогноз для долара: Очікуваний коридор на готівковому ринку становить 43,75-44,5 грн/дол. Різких обвалів не передбачається.

Прогноз для євро: Валюта ЄС буде більш волатильною. Прогнозний діапазон - 50,5–52,5 грн/євро. Курс залежатиме від міжнародних новин та ситуації навколо Ормузької протоки.

Валюта ЄС буде більш волатильною. Прогнозний діапазон - 50,5–52,5 грн/євро. Курс залежатиме від міжнародних новин та ситуації навколо Ормузької протоки. Тактика обмінників: Через відсутність реальних підстав для зростання, окремі обмінники можуть занижувати курс купівлі валюти у населення, тримаючи стабільним курс продажу.

На валютному ринку спостерігається нетипово високий попит на валюту. За оцінками експерта, на міжбанківському ринку він може перевищувати пропозицію на 10–15%, що відрізняється від звичних для цього періоду показників у межах 5–7%.

Водночас цей попит не є критичним і не створює передумов для дестабілізації. Регулятор має достатньо інструментів для стримування ситуації, зокрема валютні інтервенції.

Очікується, що їхній обсяг може сягати 800–900 млн доларів, що дозволить згладжувати дисбаланси та утримувати курс у прогнозованих межах.

Суттєвим зовнішнім фактором впливу залишаються світові ціни на пальне. Вони безпосередньо впливають на імпорт і, відповідно, на попит на валюту. Додаткову невизначеність створює ситуація на Близькому Сході, яка може впливати на ринки енергоносіїв.

Готівковий ринок загалом повторюватиме тенденції міжбанку, хоча поведінка окремих обмінників може залежати від інформаційного фону та тактики конкретних установ.

Водночас дефіциту валюти на ринку немає, а ситуація залишається контрольованою.

Яким буде курс валют

За оцінками експерта, курс долара перебуватиме в межах 43,75–44,35 грн на міжбанківському ринку та 43,75–44,5 грн на готівковому.

Євро залишатиметься більш чутливим до зовнішніх факторів. Його курс в Україні залежатиме як від співвідношення гривня/долар, так і від пари євро/долар на світових ринках.

Очікується, що євро коливатиметься в межах 50,5–52,5 грн на міжбанку та 50,5–52 грн на готівковому ринку.

Таким чином, попри підвищений попит на валюту, ключовим фактором стабільності залишається активна позиція НБУ, яка дозволяє утримувати ринок у передбачуваних межах.