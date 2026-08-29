Попит може перевищити пропозицію на 20%: експерт спрогнозував курс на початок вересня

Яким буде курс долара та євро на початку вересня

За прогнозом Лєсового, на початку вересня долар на міжбанківському ринку перебуватиме в коридорі 44,6-45,1 грн, а євро – 51-52,5 грн.

На готівковому ринку діапазон може бути дещо ширшим: 44,6-45,2 грн за долар та 51-52,5 грн за євро.

Експерт зазначає, що попри відносну стабільність курсових діапазонів, на валютний ринок тиснутиме низка факторів.

Що впливатиме на валютний ринок

Одним із ризиків залишаються російські атаки. Вони не лише завдають безпосередніх збитків, а й збільшують витрати підприємств.

Бізнесу доводиться змінювати логістичні маршрути, витрачатися на резервне живлення, захист виробництва і товарів та безпеку перевезень. Частина цих витрат поступово може відображатися у споживчих цінах.

''Тобто ''маховик'' інфляції може запрацювати більш помітно, аніж у серпні'', – зазначив Лєсовий.

Окремим фактором залишатиметься пальне. Його вартість залежатиме як від української логістики та безпекових ризиків, так і від ситуації на світовому нафтовому ринку.

Водночас збережеться високий попит на валюту з боку імпортерів. За оцінкою експерта, упродовж першого тижня вересня попит на міжбанку може приблизно на 15-20% перевищувати пропозицію.

Чому долар не обов’язково різко подорожчає

Попри можливий дефіцит валютної пропозиції, Лєсовий звертає увагу на роль Національного банку.

Український валютний ринок майже три роки працює за моделлю керованої гнучкості. НБУ компенсує дефіцит валюти власними продажами, врівноважуючи попит і пропозицію.

На початку вересня тижневий обсяг валютних інтервенцій регулятора може становити приблизно 850 млн – 1 млрд доларів.

''І саме тому очікувати прямої математичної залежності ''попит зріс – курс різко полетів'' не варто'', – пояснив експерт.

Що відбуватиметься на готівковому ринку

Короткочасні хвилі підвищеного попиту на готівкову валюту на початку вересня цілком можливі. На них можуть одночасно впливати новини про обстріли, ціни, пальне або майбутній опалювальний сезон.

Водночас, за словами Лєсового, у такій ситуації може змінитися не лише сам курс, а й різниця між курсами купівлі та продажу.

Обмінні пункти можуть збільшувати спред до 1-1,3 грн або більше, фактично закладаючи психологічну нервозність клієнтів у власну маржу.

Експерт радить враховувати це під час купівлі валюти.

''Якщо валюта купується як довгострокове заощадження – кілька днів очікування часто нічого принципово не змінять'', – зазначив Лєсовий.

Водночас реакція на повідомлення про нібито рекордне зростання долара може призвести до купівлі валюти саме в момент, коли продавець максимально підвищив її ціну.

Основні характеристики валютного ринку 31 серпня – 6 вересня

За прогнозом Лєсового, на міжбанку допустимі курсові діапазони становитимуть 44,6-45,1 грн за долар та 51-52,5 грн за євро. На готівковому ринку очікуються коридори 44,6-45,2 грн за долар та 51-52,5 грн за євро.

Щоденні зміни курсу можуть становити до 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінниках. Середні тижневі курсові відхилення прогнозуються в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

На думку експерта, головну роль у стримуванні надмірних курсових коливань і надалі відіграватиме НБУ, який компенсуватиме дефіцит валютної пропозиції своїми інтервенціями.