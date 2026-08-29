Спрос может превысить предложение на 20%: эксперт спрогнозировал курс на начало сентября

Каким будет курс доллара и евро в начале сентября

По прогнозу Лесового, в начале сентября доллар на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 44,6-45,1 грн., а евро – 51-52,5 грн.

На наличном рынке диапазон может быть несколько шире: 44,6-45,2 грн. за доллар и 51-52,5 грн. за евро.

Эксперт отмечает, что, несмотря на относительную стабильность курсовых диапазонов, на валютный рынок будет давить ряд факторов.

Что влияет на валютный рынок

Одним из рисков остаются российские атаки. Они не только наносят непосредственный ущерб, но и увеличивают расходы предприятий.

Бизнесу приходится изменять логистические маршруты, тратиться на резервное питание, защиту производства и товаров и безопасность перевозок. Часть этих расходов постепенно может отражаться в потребительских ценах.

''То есть ''маховик'' инфляции может заработать более заметно, чем в августе'', – отметил Лесовой.

Отдельным фактором будет оставаться горючее. Его стоимость будет зависеть как от украинской логистики и рисков безопасности, так и от ситуации на мировом нефтяном рынке.

В то же время, сохранится высокий спрос на валюту со стороны импортеров. По оценке эксперта, в течение первой недели сентября спрос на межбанк может примерно на 15-20% превышать предложение.

Почему доллар не обязательно резко подорожает

Несмотря на возможный дефицит валютного предложения, Лесовой обращает внимание на роль Национального банка.

Украинский валютный рынок почти три года работает по модели управляемой гибкости. НБУ компенсирует дефицит валюты собственными продажами, уравновешивая спрос и предложение.

В начале сентября недельный объем валютных интервенций регулятора может составить примерно 850 млн – 1 млрд долларов.

''И именно поэтому ожидать прямой математической зависимости ''спрос вырос – курс резко улетел'' не стоит'', – объяснил эксперт.

Что будет происходить на наличном рынке

Кратковременные волны повышенного спроса на наличную валюту в начале сентября вполне возможны. На них могут одновременно влиять новости об обстрелах, ценах, топливе или предстоящем отопительном сезоне.

В то же время, по словам Лесового, в такой ситуации может измениться не только сам курс, но разница между курсами купли и продажи.

Обменные пункты могут увеличивать спрэд до 1-1,3 грн или больше, фактически закладывая психологическую нервозность клиентов в собственную маржу.

Эксперт советует учитывать это при покупке валюты.

''Если валюта покупается как долгосрочное сбережение – несколько дней ожидания часто ничего принципиально не изменят'', – отметил Лесовой.

В то же время реакция на сообщения о якобы рекордном росте доллара может привести к покупке валюты именно в момент, когда продавец максимально повысил ее цену.

Основные характеристики валютного рынка 31 августа – 6 сентября

По прогнозу Лесового, на межбанке допустимые курсовые диапазоны составят 44,6-45,1 грн. за доллар и 51-52,5 грн. за евро. На наличном рынке ожидаются коридоры 44,6-45,2 грн. за доллар и 51-52,5 грн. за евро.

Ежедневные изменения курса могут составлять до 0,05-0,15 грн. на межбанке, до 0,1-0,2 грн. в коммерческих банках и до 0,3 грн. в обменниках. Средние еженедельные курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

По мнению эксперта, главную роль в сдерживании чрезмерных курсовых колебаний и дальше будет играть НБУ, компенсирующий дефицит валютного предложения своими интервенциями.