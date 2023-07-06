Попит на газ у ЄС зростає перед опалювальним сезоном

Об'єднаний клуб покупців газу Європейського Союзу збільшив попит у міру того, як регіон готується до нового опалювального сезону. Україна також бере участь у цій платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Єврокомісії Мароша Шефковіча Bloomberg Television .

Механізм спільних закупівель з'явився екстреним заходом під час енергетичної кризи минулого року. Він зводить компанії, які бажають купувати газ, із міжнародними продавцями. Попит зріс до 16 млрд кубометрів для другого тендеру.

ЄС поставив за мету забезпечити достатній попит, щоб заповнити 15% своїх сховищ газу по всьому блоку, що еквівалентно приблизно 13,5 млрд кубометрів.

Вони вже заповнені майже на 80%, натомість базові ціни на газ значно знизилися з минулого року.

Тепер увага буде звернена на можливість використання платформи як модель для покупки водню та критичної сировини. Хоча цей захід був вперше введений, щоб допомогти ЄС відмовитися від російського викопного палива, зросла занепокоєння з приводу домінування Китаю щодо забезпечення ключових корисних копалин, необхідних для екологічно чистого переходу - наприклад, у виробництві акумуляторів для електромобілів.

"Ми повинні інвестувати набагато більше в критично важливу сировину, щоб мати стратегічні запаси, яких ми потребуємо. Нам потрібно диверсифікувати постачальників", - сказав Шефкович.

Результати показують постійну підтримку газового тендеру, який спочатку зіткнувся зі скептицизмом щодо того, чи братимуть участь великі компанії. Країни, які не входять до ЄС, такі як Україна та Молдова, також можуть брати участь у механізмі.

За словами Шефковича, міжнародні постачальники можуть розмістити заявки, які відповідають попиту, до 10 липня. У ході першого раунду в травні 10,9 млрд. кубометрів попиту на природний газ були задоволені пропозиціями.

"Минулий рік був роком виживання, - сказав Шефкович. - Ніколи не знаєш, що станеться у нашому мінливому світі, тому ми хочемо повністю застрахуватися наступної зими".

Механізм спільних закупівель та Україна

ЄС розробив спільну схему закупівель газу, щоб допомогти заповнити газові сховища перед зимою та уникнути повторення рекордно високих цін на енергоносії та побоювань щодо нестачі енергії в Європі минулого року після того, як Росія скоротила постачання газу.

НАК "Нафтогаз України" зареєструвався на платформі спільних закупівель газу у Європейському Союзі Aggregate EU.

За результатами першого тендеру для України погоджено 100% запрошених обсягів.