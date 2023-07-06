Спрос на газ в ЕС растет перед отопительным сезоном

Объединенный клуб покупателей газа Европейского Союза увеличил спрос по мере того, как регион готовится к новому отопительному сезону. Украина также участвует в этой платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича Bloomberg Television .

Механизм совместных закупок появился в качестве экстренной меры во время энергетического кризиса в прошлом году. Он сводит компании, желающие покупать газ, с международными продавцами. Спрос вырос до 16 млрд кубометров для второго тендера.

ЕС поставил перед собой цель обеспечить достаточный спрос, чтобы заполнить 15% своих хранилищ газа по всему блоку, что эквивалентно примерно 13,5 млрд кубометров.

Они уже заполнены почти на 80%, в то время как базовые цены на газ значительно снизились с прошлого года.

Теперь внимание будет обращено на возможность использования платформы в качестве модели для покупки водорода и критического сырья. Хотя эта мера была впервые введена, чтобы помочь ЕС отказаться от российского ископаемого топлива, возросла озабоченность по поводу доминирования Китая в обеспечении ключевых полезных ископаемых, необходимых для экологически чистого перехода - например, в производстве аккумуляторов для электромобилей.

"Мы должны инвестировать гораздо больше в критически важное сырье, чтобы иметь стратегические запасы, в которых мы нуждаемся. Нам нужно диверсифицировать поставщиков", - сказал Шефкович.

Результаты показывают постоянную поддержку газового тендера, который изначально столкнулся со скептицизмом по поводу того, будут ли участвовать крупные компании. Страны, не входящие в ЕС, такие как Украина и Молдова, также могут участвовать в механизме.

По словам Шефковича, международные поставщики могут разместить заявки, соответствующие спросу, к 10 июля. В ходе первого раунда в мае 10,9 млрд кубометров спроса на природный газ были удовлетворены предложениями.

"Прошлый год был годом выживания, - сказал Шефкович. - Никогда не знаешь, что произойдет в нашем изменчивом мире, поэтому мы хотим полностью застраховаться на следующую зиму".

Механизм совместных закупок и Украина

ЕС разработал совместную схему закупок газа, чтобы помочь заполнить газовые хранилища перед зимой и избежать повторения рекордно высоких цен на энергоносители и опасений по поводу нехватки энергии в Европе в прошлом году после того, как Россия сократила поставки газа.

НАК "Нафтогаз Украины" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа в Европейском Союзе Aggregate EU.

По результатам первого тендера для Украины согласовано 100% запрошенных объемов.