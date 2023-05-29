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Попит на євро різко зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Фото: українці стали більше купувати євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2023 року, становив 812,1 млн доларів. Це на 42,2 млн доларів більше, ніж у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2,1 млн євро до 41,1 млн євро.

За даними НБУ, у квітні з України вивезли 39,5 млн доларів, що на 3,5 млн доларів більше, ніж у березні.

Нагадаємо, на початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - 40 до 38 гривень за долар. У квітні курс упав до 37,8 гривень за долар.

Середній курс готівкового євро за січень-квітень знизився до 41,8 до 41,1 гривень за євро.

Раніше в НБУ зазначали, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

До кінця ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив 107 млрд доларів в еквіваленті.

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