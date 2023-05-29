Попит на євро різко зріс: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2,1 млн євро до 41,1 млн євро.

За даними НБУ, у квітні з України вивезли 39,5 млн доларів, що на 3,5 млн доларів більше, ніж у березні.

Нагадаємо, на початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - 40 до 38 гривень за долар. У квітні курс упав до 37,8 гривень за долар.

Середній курс готівкового євро за січень-квітень знизився до 41,8 до 41,1 гривень за євро.

Раніше в НБУ зазначали, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.