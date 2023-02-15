Скільки українці тримають готівкової валюти на руках: дані за 2022 рік

На кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становить 107 млрд доларів в еквіваленті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, оцінка НБУ включає заощадження населення та тіньову економіку. "Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо",- повідомив Железняк. Водночас в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій, розповів депутат.