Скільки українці тримають готівкової валюти на руках: дані за 2022 рік
На кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становить 107 млрд доларів в еквіваленті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив депутат, оцінка НБУ включає заощадження населення та тіньову економіку.
"Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо",- повідомив Железняк.
Водночас в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій, розповів депутат.
Нагадаємо, Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів в Україну у 2023 році до 16 млрд доларів. У 2022 році було зафіксоване зниження переказів з-за кордону, приблизно на 7% до 13 млрд доларів.