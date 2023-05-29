Спрос на евро резко вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

При этом резко вырос объем наличных евро: с 2,1 млн евро до 41,1 млн евро.

По данным НБУ, в апреле из Украины вывезли 39,5 млн долларов, что на 3,5 млн долларов больше, чем в марте.

Напомним, в начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - 40 до 38 гривен за доллар. В апреле курс упал до 37,8 гривен за доллар.

Средний курс наличного евро за январь-апрель упал до 41,8 до 41,1 гривен за евро.

Ранее в НБУ отмечали, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.