Попит досяг стелі: що буде з продуктовим ритейлом після піку зростання

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Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі наближається до трильйона гривень, але реальне зростання вже вичерпується.

наближається до трильйона гривень, але реальне зростання вже вичерпується. Після березневого піку попит перейшов у спад : за даними експертів, за останні два місяці роздрібна торгівля у реальному обсязі скоротилася на 0,3% місяць до місяця.

: за даними експертів, за останні два місяці роздрібна торгівля у реальному обсязі скоротилася на 0,3% місяць до місяця. Головними драйверами ринку стали інфляційні очікування , зростання зарплат та бюджетні виплати, однак їхній ефект поступово слабшає.

, зростання зарплат та бюджетні виплати, однак їхній ефект поступово слабшає. Дефіцит працівників охопив 69% підприємств , підштовхуючи зарплати вгору, але одночасно рентабельність і витрати бізнесу опинились під тиском.

, підштовхуючи зарплати вгору, але одночасно рентабельність і витрати бізнесу опинились під тиском. До 2027 року ринок може радикально трансформуватися: на менш справних гравців чекають поглинання або відхід з галузі.

Чому зростав ринок – а нині зупиняється

Поточний споживчий бум мав три драйвери. Перший – інфляційні очікування: за даними НБУ, у 2026 році вони сягнули 13% і перевищують поточну інфляцію, що підштовхує домогосподарства витрачати, а не заощаджувати.

Другий – зарплати: станом на квітень 2026-го вони зросли на 22% у номінальному вимірі та на 13% у реальному.

Третій – бюджетні трансферти, частково профінансовані міжнародною допомогою ЄС, МВФ та низки інших донорів.

Дефіцит кадрів через міграцію і мобілізацію зафіксовано як головну проблему у 69% українських підприємств, опитаних Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, зазначає у коментарі РБК-Україна старша економістка Центру економічної стратегії (ЦЕС) Наталія Колесніченко.

Це і є причина підвищення зарплат – і водночас межа, за якою зростання стає важчим.

Лінія розлому у попиті

"Ми бачимо пік у березні – всі побігли закуповуватися. Потім два місяці сповільнення. Мінус 0,3% за останні два місяці", – описує ситуацію виданню РБК-Україна Андрій Шевчишин.

Для ритейлерів, що живуть за рахунок виторгу, нестабільний попит – це вже не коливання, а симптом. Додатковий сигнал: у травні приріст кредитів населення був на рекордних рівнях, але на роздрібній торгівлі це не відобразилось.

"Схоже, гроші пішли на погашення попередніх боргів", – зазначає Шевчишин.

Експерт робить невтішний висновок: оскільки споживчі ціни починають стримувати споживання, очевидно, що ринок уперся у поріг еластичності.

Що буде до 2027 року

НБУ прогнозує зростання номінальних зарплат на 20% у 2026-му і на 15% у 2027-му. Уряд – на 18% і 16% відповідно. Це підтримає базовий попит. Але жорстка консолідація та регіональний переділ вже на порозі.

"Група регіональних гравців виживе через нішування там, куди великим йти нерентабельно", – спрогнозувала комерційна директорка GDS Анна Анісімова.

Експертка припускає, що до 2027 року кількість гравців скоротиться до 5-7 потужних холдингів. На решту може чекати поглинання або закриття.