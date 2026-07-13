Попит досяг стелі: що буде з продуктовим ритейлом після піку зростання

Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі за 5 місяців 2026 року досяг рекордних 825 млрд грн. Але реальне зростання обороту – лише 9%, і воно вже гальмує.
Чи не настане вичерпання споживчого імпульсу вслід за короткочасним пожвавленням, читайте у матеріалі РБК–Україна "На вістрі попиту: чому за мережі мінімаркетів загострюється боротьба".
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Поточний споживчий бум мав три драйвери. Перший – інфляційні очікування: за даними НБУ, у 2026 році вони сягнули 13% і перевищують поточну інфляцію, що підштовхує домогосподарства витрачати, а не заощаджувати.
Другий – зарплати: станом на квітень 2026-го вони зросли на 22% у номінальному вимірі та на 13% у реальному.
Третій – бюджетні трансферти, частково профінансовані міжнародною допомогою ЄС, МВФ та низки інших донорів.
Дефіцит кадрів через міграцію і мобілізацію зафіксовано як головну проблему у 69% українських підприємств, опитаних Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, зазначає у коментарі РБК-Україна старша економістка Центру економічної стратегії (ЦЕС) Наталія Колесніченко.
Це і є причина підвищення зарплат – і водночас межа, за якою зростання стає важчим.
"Ми бачимо пік у березні – всі побігли закуповуватися. Потім два місяці сповільнення. Мінус 0,3% за останні два місяці", – описує ситуацію виданню РБК-Україна Андрій Шевчишин.
Для ритейлерів, що живуть за рахунок виторгу, нестабільний попит – це вже не коливання, а симптом. Додатковий сигнал: у травні приріст кредитів населення був на рекордних рівнях, але на роздрібній торгівлі це не відобразилось.
"Схоже, гроші пішли на погашення попередніх боргів", – зазначає Шевчишин.
Експерт робить невтішний висновок: оскільки споживчі ціни починають стримувати споживання, очевидно, що ринок уперся у поріг еластичності.
НБУ прогнозує зростання номінальних зарплат на 20% у 2026-му і на 15% у 2027-му. Уряд – на 18% і 16% відповідно. Це підтримає базовий попит. Але жорстка консолідація та регіональний переділ вже на порозі.
"Група регіональних гравців виживе через нішування там, куди великим йти нерентабельно", – спрогнозувала комерційна директорка GDS Анна Анісімова.
Експертка припускає, що до 2027 року кількість гравців скоротиться до 5-7 потужних холдингів. На решту може чекати поглинання або закриття.