UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Попередження Зеленського про російське небо миттєво обвалили акції "Аерофлоту"

02:00 02.09.2026 Ср
2 хв
Котирування впали до мінімуму за останній час
aimg Катерина Коваль
Фото: акції компанії "Аерофлот" відреагували на заяву президента України (Getty Images)

Акції російського "Аерофлоту" впали більш ніж на 5% після того, як президент Володимир Зеленський опублікував попередження для авіакомпаній, які літають у російському небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За даними Московської біржі, близько 20:40 за московським часом котирування "Аерофлоту" впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля за акцію.

Заява Зеленського, яка спричинила падіння акцій "Аерофлоту", пролунала того ж вечора. Президент заявив, що Україна починає закривати небо над Росією - за його словами, російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів, і Київ попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики.

При цьому президент наголосив, що Україна не загрожує саме цивільній авіації.

Фото: падіння акцій Аерофлота 1 вересня (x.com/yarotrof)

У відповідь Путін уже пригрозив "відповіддю" на слова Зеленського, назвавши заяву про закрите небо "заявкою на державний тероризм" і заявивши, що з терористами Москва переговорів не веде. За словами диктатора, він уже дав вказівку готувати масовані удари по енергетиці України у відповідь.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що на початку року українські чиновники нібито пропонували Зеленському атакувати московські аеропорти дронами, але план тоді призупинили.

Він передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях - дешеві автономні дрони мали самостійно знаходити й вражати цілі без участі оператора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяАэрофлотВійна в Україні