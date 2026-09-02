Попередження Зеленського про російське небо миттєво обвалили акції "Аерофлоту"

Акції російського "Аерофлоту" впали більш ніж на 5% після того, як президент Володимир Зеленський опублікував попередження для авіакомпаній, які літають у російському небі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.
За даними Московської біржі, близько 20:40 за московським часом котирування "Аерофлоту" впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля за акцію.
Заява Зеленського, яка спричинила падіння акцій "Аерофлоту", пролунала того ж вечора. Президент заявив, що Україна починає закривати небо над Росією - за його словами, російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів, і Київ попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики.
При цьому президент наголосив, що Україна не загрожує саме цивільній авіації.
Фото: падіння акцій Аерофлота 1 вересня (x.com/yarotrof)
У відповідь Путін уже пригрозив "відповіддю" на слова Зеленського, назвавши заяву про закрите небо "заявкою на державний тероризм" і заявивши, що з терористами Москва переговорів не веде. За словами диктатора, він уже дав вказівку готувати масовані удари по енергетиці України у відповідь.
Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що на початку року українські чиновники нібито пропонували Зеленському атакувати московські аеропорти дронами, але план тоді призупинили.
Він передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях - дешеві автономні дрони мали самостійно знаходити й вражати цілі без участі оператора.