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Предупреждение Зеленского о российском небе мгновенно обрушили акции "Аэрофлота"

02:00 02.09.2026 Ср
2 мин
Котировки упали до минимума за последнее время
aimg Екатерина Коваль
Фото: акции компании "Аэрофлот" отреагировали на заявление президента Украины (Getty Images)

Акции российского "Аэрофлота" упали более чем на 5% после того, как президент Владимир Зеленский опубликовал предупреждение для летающих в российском небе авиакомпаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

По данным Московской биржи, около 20:40 по московскому времени котировки "Аэрофлота" упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля за акцию.

Заявление Зеленского, повлекшее падение акций "Аэрофлота", прозвучало в тот же вечер. Президент заявил, что Украина начинает закрывать небо над Россией - по его словам, российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов, и Киев предупреждает международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.

При этом президент подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации.

Фото: падение акций Аэрофлота 1 сентября (x.com/yarotrof)

В ответ Путин уже пригрозил "ответом" на слова Зеленского, назвав заявление о закрытом небе "заявкой на государственный терроризм" и заявив, что с террористами Москва переговоров не ведет. По словам диктатора, он уже дал указание готовить массированные удары по ответной энергетике Украины.

Напомним, СМИ ранее писали, что в начале года украинские чиновники якобы предлагали Зеленскому атаковать московские аэропорты дронами, но план тогда приостановили.

Он предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях – дешевые автономные дроны должны были самостоятельно находить и поражать цели без участия оператора.

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