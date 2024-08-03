Попередження або штраф: як карають власників тварин, що не прибирають за ними на вулиці

Обов'язки власників тварин

Обов'язки власників тварин регламентують закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також правила утримання домашніх тварин, які установлюються органами місцевого самоврядування.

Згідно з ними, фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил

не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб

не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин

"Наприклад пунктом 5.6 Правил утримання собак та котів у місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради №1079/3912 від 25 жовтня 2007 року, передбачено, що особа, яка супроводжує собаку чи кота, зобов'язана прибирати екскременти за своїми тваринами у під'їздах багатоквартирних будинків, на сходах, у ліфтах та в інших місцях загального користування (хоча ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів)", - розповів юрист.

Який штраф можуть виписати тим, хто не прибирає за своєю твариною

Про порушення правил утримання собак і котів йдеться у статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За словами Буліменка, неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях) тягне за собою:

або попередження

або накладення штрафу у розмірі від 170 до 340 грн - для звичайних громадян

Посадовим особам також можуть виписати попередження або ж накласти більший штраф - від 340 до 850 грн.

За умови вчинення повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться: