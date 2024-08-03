Попередження або штраф: як карають власників тварин, що не прибирають за ними на вулиці

Власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями на вулицях, у парках або ж на прибудинкових територіях, можуть покарати штрафами.
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
Обов'язки власників тварин регламентують закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також правила утримання домашніх тварин, які установлюються органами місцевого самоврядування.
Згідно з ними, фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:
"Наприклад пунктом 5.6 Правил утримання собак та котів у місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради №1079/3912 від 25 жовтня 2007 року, передбачено, що особа, яка супроводжує собаку чи кота, зобов'язана прибирати екскременти за своїми тваринами у під'їздах багатоквартирних будинків, на сходах, у ліфтах та в інших місцях загального користування (хоча ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів)", - розповів юрист.
Про порушення правил утримання собак і котів йдеться у статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
За словами Буліменка, неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях) тягне за собою:
Посадовим особам також можуть виписати попередження або ж накласти більший штраф - від 340 до 850 грн.
За умови вчинення повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки.
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