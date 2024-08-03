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Предупреждение или штраф: как наказывают владельцев животных, не убирающих за ними на улице

Люди обязаны убирать экскременты за своими животными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Владельцев животных, которые не убирают за своими любимцам на улицах, в парках или на придомовых территориях, могут наказать штрафами.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Обязанности владельцев животных

Обязанности владельцев животных регламентируют закон "О защите животных от жестокого обращения", а также правила содержания домашних животных, устанавливаемые органами местного самоуправления.

Согласно им, физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны:

  • соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила
  • не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц
  • не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных

"Например пунктом 5.6 Правил содержания собак и кошек в городе Киеве, утвержденных решением Киевского городского совета №1079/3912 от 25 октября 2007 года, предусмотрено, что лицо, сопровождающее собаку или кота, обязано убирать экскременты за своим животным в подъездах многоквартирных домов, на лестницах, в лифтах и в других местах общего пользования (хотя это требование не распространяется на владельцев собак-поводырей)", - рассказал юрист.

Какой штраф могут выписать тем, кто не убирает за своим животным

О нарушении правил содержания собак и кошек говорится в статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

По словам Булименко, неубирание владельцем животного его экскрементов во время пребывания в общественном месте (кроме выгула в специально отведенных для этого местах) влечет за собой:

  • или предупреждение
  • или наложение штрафа в размере от 170 до 340 грн - для обычных граждан

Должностным лицам также могут выписать предупреждение или наложить больший штраф - от 340 до 850 грн.

При совершении повторного такого нарушения в течение года уплатить придется:

  • от 340 до 510 грн - обычным гражданам
  • от 510 до 1020 грн - должностным лицам

Напомним, ранее мы рассказывали, что грозит украинцам, которые оставляют животных в машинах во время жары.

Читайте также, как помочь животным пережить обстрелы и тревогу.

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