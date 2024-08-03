Предупреждение или штраф: как наказывают владельцев животных, не убирающих за ними на улице

Обязанности владельцев животных

Обязанности владельцев животных регламентируют закон "О защите животных от жестокого обращения", а также правила содержания домашних животных, устанавливаемые органами местного самоуправления.

Согласно им, физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны:

соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила

не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц

не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных

"Например пунктом 5.6 Правил содержания собак и кошек в городе Киеве, утвержденных решением Киевского городского совета №1079/3912 от 25 октября 2007 года, предусмотрено, что лицо, сопровождающее собаку или кота, обязано убирать экскременты за своим животным в подъездах многоквартирных домов, на лестницах, в лифтах и в других местах общего пользования (хотя это требование не распространяется на владельцев собак-поводырей)", - рассказал юрист.

Какой штраф могут выписать тем, кто не убирает за своим животным

О нарушении правил содержания собак и кошек говорится в статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

По словам Булименко, неубирание владельцем животного его экскрементов во время пребывания в общественном месте (кроме выгула в специально отведенных для этого местах) влечет за собой:

или предупреждение

или наложение штрафа в размере от 170 до 340 грн - для обычных граждан

Должностным лицам также могут выписать предупреждение или наложить больший штраф - от 340 до 850 грн.

При совершении повторного такого нарушения в течение года уплатить придется: