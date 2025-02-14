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Попереджають про сніг й ожеледицю. У Києві сьогодні очікується негода

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні та завтра, 14 й 15 лютого відповідно, у Києві очікується негода. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 14 лютого, ввечері й наступного дня, у Києві очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см, а на дорогах можлива ожеледиця. 

Для оброблення покриття й прибирання снігу "Київавтодор" підготував: 

  • 553 одиниці спеціальної та допоміжної техніки; 
  • 35 тисяч тонн солі; 
  • 40 тисяч тонн піску. 

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - пише КМДА. 

Поради для водіїв під час їзди взимку:

  • дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції;
  • використовуйте зимову гуму та перевіряйте гальма;
  • уникайте різких маневрів і гальмувань;
  • вмикайте ближнє світло та протитуманні фари;
  • майте в авто лопату, буксирувальний трос і теплий одяг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні у більшості районів Києва фіксували середній рівень забрудненості повітря. Детальніше про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

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