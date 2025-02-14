Попереджають про сніг й ожеледицю. У Києві сьогодні очікується негода

Сьогодні та завтра, 14 й 15 лютого відповідно, у Києві очікується негода. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 14 лютого, ввечері й наступного дня, у Києві очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см, а на дорогах можлива ожеледиця.
Для оброблення покриття й прибирання снігу "Київавтодор" підготував:
"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - пише КМДА.
Поради для водіїв під час їзди взимку:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні у більшості районів Києва фіксували середній рівень забрудненості повітря. Детальніше про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.
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