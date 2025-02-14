Попереджають про сніг й ожеледицю. У Києві сьогодні очікується негода

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 14 лютого, ввечері й наступного дня, у Києві очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см, а на дорогах можлива ожеледиця.

Для оброблення покриття й прибирання снігу "Київавтодор" підготував:

553 одиниці спеціальної та допоміжної техніки;

35 тисяч тонн солі;

40 тисяч тонн піску.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - пише КМДА.

Поради для водіїв під час їзди взимку: