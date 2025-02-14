У Києві досі фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша

Якість повітря в Києві 14 лютого - дещо гірша за норму (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на ранок п'ятниці, 14 лютого, у більшості районів Києва фіксують середній рівень забрудненості повітря. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Ситуація з якістю повітря на правому березі Києва У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - середній. На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 14 лютого показники щодо забруднення є такими: вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості); проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості); вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості); проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 64 (середній рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 64 (середній рівень забрудненості); вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 71 (середній рівень забрудненості). Ситуація з якістю повітря на лівому березі столиці Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, в одній локації - середній, в іншій - високий. На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами: вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 68 (середній рівень забрудненості).

- загальний індекс якості повітря 68 (середній рівень забрудненості). вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 84 (високий рівень забрудненості). Як можна стежити за якістю повітря в Києві В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю). Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря. "Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua) Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна: або на карті за посиланням;

або в додатку "Київ Цифровий".