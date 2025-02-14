У Києві досі фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша
Станом на ранок п'ятниці, 14 лютого, у більшості районів Києва фіксують середній рівень забрудненості повітря. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Ситуація з якістю повітря на правому березі Києва
У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - середній.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 14 лютого показники щодо забруднення є такими:
- вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості);
- проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості);
- вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості);
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 64 (середній рівень забрудненості);
- вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 71 (середній рівень забрудненості).
Ситуація з якістю повітря на лівому березі столиці
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, в одній локації - середній, в іншій - високий.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
- вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 68 (середній рівень забрудненості).
- вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 84 (високий рівень забрудненості).
Як можна стежити за якістю повітря в Києві
В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
- SO2 (діоксид сірки);
- NO2 (діоксид азоту);
- О3 (приземний озон);
- CO (оксид вуглецю).
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням;
- або в додатку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.
Про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.
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