Предупреждают о снеге и гололеде. В Киеве сегодня ожидается непогода

Сегодня и завтра, 14 и 15 февраля соответственно, в Киеве ожидается непогода. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 февраля, вечером и на следующий день, в Киеве ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см, а на дорогах возможна гололедица.
Для обработки покрытия и уборки снега "Киевавтодор" подготовил:
"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - пишет КГГА.
Советы для водителей во время езды зимой:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в большинстве районов Киева фиксировали средний уровень загрязненности воздуха. Подробнее о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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