Попереджають про сніг й ожеледицю. У Києві сьогодні очікується негода

Сьогодні та завтра, 14 й 15 лютого відповідно, у Києві очікується негода. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 14 лютого, ввечері й наступного дня, у Києві очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см, а на дорогах можлива ожеледиця.

Для оброблення покриття й прибирання снігу "Київавтодор" підготував:

553 одиниці спеціальної та допоміжної техніки;

35 тисяч тонн солі;

40 тисяч тонн піску.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", - пише КМДА.

Поради для водіїв під час їзди взимку: