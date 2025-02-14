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Предупреждают о снеге и гололеде. В Киеве сегодня ожидается непогода

Пятница 14 февраля 2025 15:39
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Предупреждают о снеге и гололеде. В Киеве сегодня ожидается непогода Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня и завтра, 14 и 15 февраля соответственно, в Киеве ожидается непогода. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 февраля, вечером и на следующий день, в Киеве ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см, а на дорогах возможна гололедица.

Для обработки покрытия и уборки снега "Киевавтодор" подготовил:

  • 553 единицы специальной и вспомогательной техники;
  • 35 тысяч тонн соли;
  • 40 тысяч тонн песка.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - пишет КГГА.

Советы для водителей во время езды зимой:

  • придерживайтесь безопасной скорости и дистанции;
  • используйте зимнюю резину и проверяйте тормоза;
  • избегайте резких маневров и торможений;
  • включайте ближний свет и противотуманные фары;
  • имейте в авто лопату, буксировочный трос и теплую одежду.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в большинстве районов Киева фиксировали средний уровень загрязненности воздуха. Подробнее о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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