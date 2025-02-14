Предупреждают о снеге и гололеде. В Киеве сегодня ожидается непогода

Сегодня и завтра, 14 и 15 февраля соответственно, в Киеве ожидается непогода. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 февраля, вечером и на следующий день, в Киеве ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см, а на дорогах возможна гололедица.

Для обработки покрытия и уборки снега "Киевавтодор" подготовил:

553 единицы специальной и вспомогательной техники;

35 тысяч тонн соли;

40 тысяч тонн песка.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - пишет КГГА.

Советы для водителей во время езды зимой: