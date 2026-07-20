Попереду важча фаза: експерт спрогнозував ще більший стрибок цін на бензин

Головне:

Масштабний стрибок цін: Провідні українські мережі АЗС уже почали масово змінювати цінники, піднявши вартість пального на 1–3 гривні за літр одразу після вихідних.

Прогноз подорожчання: Виходячи з поточних гуртових цін, вартість бензину А-95 невдовзі зросте мінімум до 83 грн/л, а дизелю – до 86 грн/л.

Ключові чинники: Світове зростання цін спровоковано новим загостренням навколо Ірану, блокадою Ормузької протоки та зупинкою експорту дизпального з РФ.

Локальний дефіцит: Перехід на обов'язковий бензин Е10 викликав логістичні проблеми, через що на окремих АЗС з'явилися "нулі" на табло навпроти А-95.

Полегшення не проглядається: Поточна кризова ситуація з пальним може виявитися складнішою за весняну, оскільки припадає на пік літньо-осіннього сезонного споживання за виснажених світових запасів.

За словами експерта, нинішній стрибок цін на заправках був очевидним ще тиждень тому через тенденції на світовому ринку, який розпочав активне зростання з 7 липня. Стримувати роздрібні ціни протягом цього часу операторам АЗС вдавалося виключно завдяки сформованим раніше запасам нафтопродуктів.

Головні причини подорожчання пального

Сергій Куюн виділяє кілька ключових факторів, які спровокували нинішню ситуацію на паливному ринку:

Нова блокада Ормузької протоки та напруженість навколо Ірану призвели до стрімкого стрибка світових цін. Вартість нафти зросла до 90 доларів за барель (після попереднього падіння до 72 доларів), а дизельне пальне подорожчало з 875 до 1200 доларів за тонну.

Обсяги постачання сировини на європейські нафтопереробні заводи (НПЗ) суттєво скоротилися. Ситуацію ускладнили дії РФ, яка закрила експорт власного дизпального і водночас почала активно скуповувати бензин на світовому ринку.

Через це українські компанії знову зіштовхнулися з жорсткою конкуренцією при закупівлі ресурсу в Європі. Зокрема, зафіксовано випадки перекупу великих партій пального безпосередньо під час транспортування та анулювання попередніх замовлень для України.

"Свіжий приклад: в румунську Констанцу, звідки ми купуємо чимало ресурсу, йшов величезний танкер на 100 тис. т з близькосхідним дизелем, але дорогою хтось дав більше грошей і він змінив курс. Попередні замовлення всім анулювали", – зазначає Куюн.

Внутрішні проблеми та дефіцит окремих марок

Додатковий тиск на ринок створюють і внутрішні регуляторні рішення, зокрема перехід на обов'язкове використання бензину Е10. За оцінкою експерта, виготовити такий обсяг пального виявилося проблематично, що разом із логістичними труднощами призвело до тимчасової відсутності бензину А-95 на окремих АЗС.

Куюн критично оцінює впровадження подібних реформ на піку сезонного споживання, наголошуючи, що ситуацію може погіршити й можливе запровадження вимог щодо обов'язкових паливних запасів у цей період.

Якими будуть ціни на бензин та дизпальне найближчим часом

Зважаючи на поточні гуртові ціни, попереджає Куюн, українським водіям слід готуватися до нового етапу подорожчання пального на стелах АЗС:

Дизельне пальне: очікується зростання щонайменше до 86 грн/л (поточна середня ціна на заправках становить близько 79 грн/л );

очікується зростання щонайменше до (поточна середня ціна на заправках становить близько ); Бензин А-95: очікується зростання щонайменше до 83 грн/л (поточна середня ціна – близько 77 грн/л).

Експерт наголошує, що подальші коливання зовнішнього ринку можуть скоригувати ці показники, проте виключно у бік збільшення.

"Охолодження на Близькому Сході поки не проглядається. А ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися", – написав Сергій Куюн.