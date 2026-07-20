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Попереду важча фаза: експерт спрогнозував ще більший стрибок цін на бензин

14:17 20.07.2026 Пн
4 хв
Якими будуть нові цінники на АЗС та чому злітає вартість пального
aimg Олег Хомчук aimg Сергій Куюн Експерт
Ціни на пальне в Україні зростуть ще більше (фото: Pexels)

З понеділка, 20 липня, в Україні розпочалася хвиля масового підвищення роздрібних цін на пальне. Найближчим часом вартість бензину А-95 може сягнути щонайменше 83 грн/л, а дизельного пального – 86 грн/л.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.

Головне:

  • Масштабний стрибок цін: Провідні українські мережі АЗС уже почали масово змінювати цінники, піднявши вартість пального на 1–3 гривні за літр одразу після вихідних.

  • Прогноз подорожчання: Виходячи з поточних гуртових цін, вартість бензину А-95 невдовзі зросте мінімум до 83 грн/л, а дизелю – до 86 грн/л.

  • Ключові чинники: Світове зростання цін спровоковано новим загостренням навколо Ірану, блокадою Ормузької протоки та зупинкою експорту дизпального з РФ.

  • Локальний дефіцит: Перехід на обов'язковий бензин Е10 викликав логістичні проблеми, через що на окремих АЗС з'явилися "нулі" на табло навпроти А-95.

  • Полегшення не проглядається: Поточна кризова ситуація з пальним може виявитися складнішою за весняну, оскільки припадає на пік літньо-осіннього сезонного споживання за виснажених світових запасів.

За словами експерта, нинішній стрибок цін на заправках був очевидним ще тиждень тому через тенденції на світовому ринку, який розпочав активне зростання з 7 липня. Стримувати роздрібні ціни протягом цього часу операторам АЗС вдавалося виключно завдяки сформованим раніше запасам нафтопродуктів.

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Головні причини подорожчання пального

Сергій Куюн виділяє кілька ключових факторів, які спровокували нинішню ситуацію на паливному ринку:

  • Нова блокада Ормузької протоки та напруженість навколо Ірану призвели до стрімкого стрибка світових цін. Вартість нафти зросла до 90 доларів за барель (після попереднього падіння до 72 доларів), а дизельне пальне подорожчало з 875 до 1200 доларів за тонну.
  • Обсяги постачання сировини на європейські нафтопереробні заводи (НПЗ) суттєво скоротилися. Ситуацію ускладнили дії РФ, яка закрила експорт власного дизпального і водночас почала активно скуповувати бензин на світовому ринку.

Через це українські компанії знову зіштовхнулися з жорсткою конкуренцією при закупівлі ресурсу в Європі. Зокрема, зафіксовано випадки перекупу великих партій пального безпосередньо під час транспортування та анулювання попередніх замовлень для України.

"Свіжий приклад: в румунську Констанцу, звідки ми купуємо чимало ресурсу, йшов величезний танкер на 100 тис. т з близькосхідним дизелем, але дорогою хтось дав більше грошей і він змінив курс. Попередні замовлення всім анулювали", – зазначає Куюн.

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Внутрішні проблеми та дефіцит окремих марок

Додатковий тиск на ринок створюють і внутрішні регуляторні рішення, зокрема перехід на обов'язкове використання бензину Е10. За оцінкою експерта, виготовити такий обсяг пального виявилося проблематично, що разом із логістичними труднощами призвело до тимчасової відсутності бензину А-95 на окремих АЗС.

Куюн критично оцінює впровадження подібних реформ на піку сезонного споживання, наголошуючи, що ситуацію може погіршити й можливе запровадження вимог щодо обов'язкових паливних запасів у цей період.

Якими будуть ціни на бензин та дизпальне найближчим часом

Зважаючи на поточні гуртові ціни, попереджає Куюн, українським водіям слід готуватися до нового етапу подорожчання пального на стелах АЗС:

  • Дизельне пальне: очікується зростання щонайменше до 86 грн/л (поточна середня ціна на заправках становить близько 79 грн/л);
  • Бензин А-95: очікується зростання щонайменше до 83 грн/л (поточна середня ціна – близько 77 грн/л).

Експерт наголошує, що подальші коливання зовнішнього ринку можуть скоригувати ці показники, проте виключно у бік збільшення.

"Охолодження на Близькому Сході поки не проглядається. А ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися", – написав Сергій Куюн.

Нагадаємо, за даними моніторингу паливного ринку станом на ранок 20 липня, провідні українські мережі АЗС уже суттєво підняли вартість пального. Хвиля подорожчання активізувалася ще в суботу, причому деякі оператори змінювали цінники двічі за добу.

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