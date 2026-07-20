Попереду важча фаза: експерт спрогнозував ще більший стрибок цін на бензин

З понеділка, 20 липня, в Україні розпочалася хвиля масового підвищення роздрібних цін на пальне. Найближчим часом вартість бензину А-95 може сягнути щонайменше 83 грн/л, а дизельного пального – 86 грн/л.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.
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Масштабний стрибок цін: Провідні українські мережі АЗС уже почали масово змінювати цінники, піднявши вартість пального на 1–3 гривні за літр одразу після вихідних.
Прогноз подорожчання: Виходячи з поточних гуртових цін, вартість бензину А-95 невдовзі зросте мінімум до 83 грн/л, а дизелю – до 86 грн/л.
Ключові чинники: Світове зростання цін спровоковано новим загостренням навколо Ірану, блокадою Ормузької протоки та зупинкою експорту дизпального з РФ.
Локальний дефіцит: Перехід на обов'язковий бензин Е10 викликав логістичні проблеми, через що на окремих АЗС з'явилися "нулі" на табло навпроти А-95.
Полегшення не проглядається: Поточна кризова ситуація з пальним може виявитися складнішою за весняну, оскільки припадає на пік літньо-осіннього сезонного споживання за виснажених світових запасів.
За словами експерта, нинішній стрибок цін на заправках був очевидним ще тиждень тому через тенденції на світовому ринку, який розпочав активне зростання з 7 липня. Стримувати роздрібні ціни протягом цього часу операторам АЗС вдавалося виключно завдяки сформованим раніше запасам нафтопродуктів.
Сергій Куюн виділяє кілька ключових факторів, які спровокували нинішню ситуацію на паливному ринку:
Через це українські компанії знову зіштовхнулися з жорсткою конкуренцією при закупівлі ресурсу в Європі. Зокрема, зафіксовано випадки перекупу великих партій пального безпосередньо під час транспортування та анулювання попередніх замовлень для України.
"Свіжий приклад: в румунську Констанцу, звідки ми купуємо чимало ресурсу, йшов величезний танкер на 100 тис. т з близькосхідним дизелем, але дорогою хтось дав більше грошей і він змінив курс. Попередні замовлення всім анулювали", – зазначає Куюн.
Додатковий тиск на ринок створюють і внутрішні регуляторні рішення, зокрема перехід на обов'язкове використання бензину Е10. За оцінкою експерта, виготовити такий обсяг пального виявилося проблематично, що разом із логістичними труднощами призвело до тимчасової відсутності бензину А-95 на окремих АЗС.
Куюн критично оцінює впровадження подібних реформ на піку сезонного споживання, наголошуючи, що ситуацію може погіршити й можливе запровадження вимог щодо обов'язкових паливних запасів у цей період.
Зважаючи на поточні гуртові ціни, попереджає Куюн, українським водіям слід готуватися до нового етапу подорожчання пального на стелах АЗС:
Експерт наголошує, що подальші коливання зовнішнього ринку можуть скоригувати ці показники, проте виключно у бік збільшення.
"Охолодження на Близькому Сході поки не проглядається. А ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися", – написав Сергій Куюн.
Нагадаємо, за даними моніторингу паливного ринку станом на ранок 20 липня, провідні українські мережі АЗС уже суттєво підняли вартість пального. Хвиля подорожчання активізувалася ще в суботу, причому деякі оператори змінювали цінники двічі за добу.