Впереди более тяжелая фаза: эксперт спрогнозировал еще больший скачок цен на топливо

Главное:

Масштабный скачок цен: Ведущие украинские сети АЗС уже начали массово менять ценники, подняв стоимость горючего на 1–3 гривны за литр сразу после выходных.

Прогноз подорожания: Исходя из текущих оптовых цен стоимость бензина А-95 вскоре вырастет минимум до 83 грн/л, а дизеля – до 86 грн/л.

Ключевые факторы: Мировой рост цен спровоцирован новым обострением вокруг Ирана, блокадой Ормузского пролива и остановкой экспорта дизтоплива из РФ.

Локальный дефицит: Переход на обязательный бензин Е10 вызвал логистические проблемы, из-за чего на отдельных АЗС появились "ноли" на табло напротив А-95.

Облегчение не просматривается: Текущая кризисная ситуация с горючим может оказаться сложнее весенней, поскольку приходится на пик летне-осеннего сезонного потребления из-за истощенных мировых запасов.

По словам эксперта, нынешний скачок цен на заправках был очевиден еще неделю назад из-за тенденций на мировом рынке, начавшего активный рост с 7 июля. Удерживать розничные цены в течение этого времени операторам АЗС удавалось исключительно благодаря сложившимся ранее запасам нефтепродуктов.

Главные причины удорожания топлива

Сергей Куюн выделяет несколько ключевых факторов, спровоцировавших нынешнюю ситуацию на топливном рынке:

Новая блокада Ормузского пролива и напряженность вокруг Ирана привели к стремительному скачку мировых цен. Стоимость нефти выросла до 90 долларов за баррель (после предварительного падения до 72 долларов), а дизельное топливо подорожало с 875 до 1200 долларов за тонну.

Объемы поставок сырья на европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) существенно сократились. Ситуацию осложнили действия РФ, которая закрыла экспорт собственного дизтоплива и в то же время начала активно скупать бензин на мировом рынке.

Поэтому украинские компании вновь столкнулись с жесткой конкуренцией при закупке ресурса в Европе. В частности, зафиксированы случаи перекупа крупных партий горючего непосредственно при транспортировке и аннулировании предварительных заказов для Украины.

"Свежий пример: в румынскую Констанцу, откуда мы покупаем немало ресурса, шел огромный танкер на 100 тыс. т с ближневосточным дизелем, но по дороге кто-то дал больше денег и он сменил курс. Предварительные заказы всем аннулировали", – отмечает Куюн.

Внутренние проблемы и дефицит отдельных марок

Дополнительное давление на рынок создают и внутренние регуляторные решения, в частности, переход на обязательное использование бензина Е10. По оценке эксперта, изготовить такой объем горючего оказалось проблематично, что вместе с логистическими трудностями привело к временному отсутствию бензина А-95 на отдельных АЗС.

Куюн критически оценивает внедрение подобных реформ на пике сезонного потребления, отмечая, что ситуацию может усугубить и возможное введение требований по обязательным топливным запасам в этот период.

Какими будут цены на бензин и дизтопливо в ближайшее время

Ввиду текущих оптовых цен, предупреждает Куюн, украинским водителям следует готовиться к новому этапу подорожания горючего на стелах АЗС:

Дизельное топливо: ожидается рост не менее 86 грн/л (текущая средняя цена на заправках составляет около 79 грн/л );

ожидается рост не менее (текущая средняя цена на заправках составляет около ); Бензин А-95: ожидается рост не менее 83 грн/л (текущая средняя цена – около 77 грн/л ).

Эксперт отмечает, что дальнейшие колебания внешнего рынка могут скорректировать эти показатели, однако исключительно в направлении увеличения.

"Охлаждение на Ближнем Востоке пока не просматривается. А эта фаза кризиса может быть тяжелее весенней, поскольку в ближайшие два месяца является пиком сезонного потребления, а запасы нефти и нефтепродуктов в мире истощены и не успели восстановиться", – написал Сергей Куюн.