UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попередні результати оптимістичні: НБУ оцінив стійкість 20 найбільших банків

Фото: НБУ оцінює стан банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банківська система України залишається стійкою. Дані НБУ свідчать, що додатковий капітал потрібен лише кільком фінансовим установам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2023 року).

"Попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні: помірна потреба в капіталі може виникнути лише у кількох установ", - йдеться в огляді.

Ураховуючи це, а також поточний стан сектору, НБУ відновлює раніше призупинені та запроваджує нові регуляторні вимоги до банків.

"Наявного запасу капіталу більшості банків буде достатньо для комфортного виконання вимог, незважаючи на очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків", - йдеться в огляді.

Стрес-тест для банків

Нагадаємо, Національний банк України у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

Податок на банки

У держбюджеті на 2024 рік вже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36%. Подвійний податок платитимуть у 2024-2025 роках.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українибанки