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НБУ проведе оцінку стійкості українських банків, щоб з’ясувати справжній стан сектору

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Україна, Середа 08 лютого 2023 10:17
НБУ проведе оцінку стійкості українських банків, щоб з’ясувати справжній стан сектору Фото: НБУ з'ясує справжній стан банків України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада з фінансової стабільності погодила проведення Національним банком у 2023 році оцінки стійкості банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов'язаної з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Завдяки оцінці стійкості, зокрема її третьому етапу, прогнозуванню показників діяльності банків за базовим сценарієм, можна буде оцінити життєздатність бізнес-моделей фінустанов та визначити реальну потребу в капіталі найбільших банків", - йдеться в повідомленні.

За результатами оцінки стійкості буде коригуватися режим регуляторного пом’якшення та ухвалюватися рішення про подальше впровадження вимог до банків відповідно до регуляцій ЄС, зазначили в НБУ.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Участь у засіданні 3 лютого взяли члени Ради з фінансової стабільності: голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови НБУ Дмитро Олійник, заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, інші керівники установ - членів РФС.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова наприкінці грудня 2022 року заявила, що Національний банк України погіршив оцінку втрат кредитного портфелю банків через війну з 20% до 30%.

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