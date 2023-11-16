Попередні результати оптимістичні: НБУ оцінив стійкість 20 найбільших банків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2023 року).

"Попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні: помірна потреба в капіталі може виникнути лише у кількох установ", - йдеться в огляді.

Ураховуючи це, а також поточний стан сектору, НБУ відновлює раніше призупинені та запроваджує нові регуляторні вимоги до банків.

"Наявного запасу капіталу більшості банків буде достатньо для комфортного виконання вимог, незважаючи на очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків", - йдеться в огляді.

Стрес-тест для банків

Нагадаємо, Національний банк України у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

Податок на банки

У держбюджеті на 2024 рік вже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36%. Подвійний податок платитимуть у 2024-2025 роках.