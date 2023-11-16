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Предварительные результаты оптимистичны: НБУ оценил стойкость 20 крупнейших банков

Украина, Четверг 16 ноября 2023 08:47
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Предварительные результаты оптимистичны: НБУ оценил стойкость 20 крупнейших банков Фото: НБУ оценивает состояние банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банковская система Украины остается устойчивой. Данные НБУ свидетельствуют, что дополнительный капитал требуется лишь нескольким финансовым учреждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (III квартал 2023 года).

"Предварительные результаты оценки устойчивости банков нынешнего года оптимистичны: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений", - говорится в обзоре.

Учитывая это, а также текущее состояние сектора НБУ возобновляет ранее приостановленные и вводит новые регуляторные требования к банкам.

"Наличного запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на прибыль банков", - говорится в обзоре.

Стресс-тест для банков

Напомним, Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

Налог на банки

В госбюджете на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога для банков. Рада планирует принять закон об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будут платить в 2024-2025 годах.

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