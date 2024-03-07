Попередив інформатор. В ГУР розповіли нові подробиці боїв за аеродром "Антонов"

Буданов зауважив, що після отримання інформації, для оборони летовища були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці.

Про ситуацію на полі бою в Гостомелі начальник ГУР МО доповідав особисто президенту Володимиру Зеленському.

Керівник української розвідки отримував дані від своїх підрозділів, що були задіяні в обороні аеродрому.

"Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі", - сказав Буданов.

Оборона аеропорту

За словами Буданова, підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського угруповання в другій половині 24 лютого.

До кінця ночі у бою вдалось ліквідувати близько 80 російських десантників.

Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією, аби унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави-агресора.

Відчайдушна битва за аеродром у Гостомелі зірвала московський бліцкриг та розбила наміри терористичної Росії окупувати Київ "за три дні".

Обстріл "Антонова" та знищення "Мрії"

У лютому 2022 року росіяни обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".

Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".

У березні 2023 року колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. За даними слідства, вони не допускали бійців Нацгвардії на територію аеропорту для підготовки до його захисту та перешкоджали військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди.

Нещодавно боєць ГУР також розкрив невідомі деталі боїв у Гостомелі.

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