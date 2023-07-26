Оборона аеропорту у Гостомелі. Боєць ГУР розкрив невідомі деталі боїв (відео)

Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та ГУР Міноборони. Захисники протистояли так званим "елітним" підрозділам десантних військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що аеропорт у Гостомелі став ключовою точкою у боротьбі за Київ. Якби росіяни змогли реалізувати свій план - швидко захопити аеропорт і висадити десант з броньованою технікою, то столиця з високою ймовірністю була би окупована.

ГУР знало, що ймовірним місцем, звідки має йти захоплення самого Києва - це, скоріш за все, буде Гостомель. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи ГУР та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції.

Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийняте рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок.

"Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, - ред.) було більше 300", - сказав боєць ГУР.

Військовий додав, що у перший день війни зі зброї оборонці аеропорту Антонова мали автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати.

"Звісно, було страшно, коли така армада гвинтокрилів по тобі починає бити, ще й два літачки по нас працює. Гвинтокрили літали по колу, наносили ураження", - додав він.

Боєць ГУР наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер "приземлили" розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.

Чим важливий аеропорт Антонова

Аеропорт державного підприємства "Антонов" у селищі Гостомель є стратегічно важливим об'єктом, оскільки розташований за 10 кілометрів до Києва і здатний приймати військові літаки. Захоплення аеропорту в Гостомелі могло б значно розширити можливості російських окупантів, які мріяли за три дні захопити столицю України.

Нагадаємо, російські війська відступили з Гостомеля наприкінці березня 2022 року після провалу наступу на Київ, а після чого вийшли і з Київської області.

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