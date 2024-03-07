Предупредил информатор. В ГУР рассказали новые подробности боев за аэродром "Антонов"

Буданов отметил, что после получения информации, для обороны аэропорта были отправлены опытные разведчики-спецназовцы.

О ситуации на поле боя в Гостомеле начальник ГУР МО докладывал лично президенту Владимиру Зеленскому.

Руководитель украинской разведки получал данные от своих подразделений, которые были задействованы в обороне аэродрома.

"Понятно, что люди, которые видят десятки вертолетов, стреляющих в их сторону, не совсем счастливы", - сказал Буданов.

Оборона аэропорта

По словам Буданова, подразделения Сил безопасности и обороны Украины провели контратаку против российской группировки во второй половине 24 февраля.

К концу ночи в бою удалось ликвидировать около 80 российских десантников.

Далее взлетно-посадочная полоса аэродрома была повреждена украинской артиллерией, чтобы исключить возможность посадки военно-транспортных самолетов государства-агрессора.

Отчаянная битва за аэродром в Гостомеле сорвала московский блицкриг и разбила намерения террористической России оккупировать Киев "за три дня".

Обстрел "Антонова" и уничтожение "Мрії"

В феврале 2022 года россияне обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрія".

После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мечту" уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрії".

В марте 2023 года бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. По данным следствия, они не допускали бойцов Нацгвардии на территорию аэропорта для подготовки к его защите и препятствовали военным строить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.

Недавно боец ГУР также раскрыл неизвестные детали боев в Гостомеле.

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