ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предупредили о последствиях похолодания. В КГВА оценили состояние энергосистемы в Киеве

Новина українською →
Пятница 06 января 2023 11:55
Предупредили о последствиях похолодания. В КГВА оценили состояние энергосистемы в Киеве Фото: в КГВА оценили состояние энергосистемы в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время в Киеве ожидается значительное похолодание, которое еще больше увеличит потребление. Вероятно, энергосистема не будет в состоянии покрыть потребление в полном объеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В настоящее время в энергосистеме Киева введены лимиты потребления. При их превышении в столице применят аварийные отключения света.

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждений", - пишет КМВА.

Киевлян призывают разумно потреблять электроэнергию и поочередно пользоваться энергоемкими приборами, что позволит снизить нагрузку на энергосистему.

"Все соответствующие службы постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, но ремонт нуждается в значительных ресурсах и времени. Но мы обязательно все отстроим", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине продолжает расти потребление из-за постепенного снижения температуры воздуха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет