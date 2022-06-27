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Влучили в ТЦ. З'явилося відео з місця ракетного удару по Кременчуку

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Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 17:23
Влучили в ТЦ. З'явилося відео з місця ракетного удару по Кременчуку Фото: окупанти обстріляли ракетами ТЦ у Кременчуку (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська завдали сьогодні ракетного удару по Кременчуку, влучивши у торговий центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", - заявив глава держави.

Наразі невідомо, скільки людей постраждали та загинули в результаті удару, однак на відео можна побачити сильну пожежу, якою охоплено торговий центр.

"Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 у Кременчуку пролунали потужні вибухи.

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами у людне місце.

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