Попали в рынок и жилые дома. Число жертв обстрела Очакова увеличилось

Число погибших и раненых в результате удара российских оккупантов по Очакову Николаевской области увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Оккупанты попали по территории городского рынка, зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в жилые здания. Сейчас в некоторых районах города отсутствует водо-, газо-, энергоснабжение и интернет", - говорится в видеообращении. Так, сейчас известно о трех погибших, из них один ребенок. Еще 7 человек ранены.