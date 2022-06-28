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Попали в рынок и жилые дома. Число жертв обстрела Очакова увеличилось

Фото: последствия обстрела Очакова (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших и раненых в результате удара российских оккупантов по Очакову Николаевской области увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Оккупанты попали по территории городского рынка, зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в жилые здания. Сейчас в некоторых районах города отсутствует водо-, газо-, энергоснабжение и интернет", - говорится в видеообращении.

Так, сейчас известно о трех погибших, из них один ребенок. Еще 7 человек ранены.

Как сообщалось, российские оккупанты ударили по Очакову Николаевской области. До этого было известно о двух погибших и 6 раненых, четверо из которых дети - трехмесячный младенец в коме, годовалый ребенок и 13 и 16-летние.

Напомним, также ночью российские войска выпустили по Николаеву около 11 ракет.

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