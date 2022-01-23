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На японской АЭС "Фукусима-1" произошла авария

Автор: Анна Полисученко

На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка хладагента, который использовался для замораживания почвы вокруг реактора. Ледяной барьер должен был не допустить попадания подземных вод в здания реактора, пострадавшие из-за землетрясения и цунами в 2011 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Электроэнергетическая компания "Токио Дэнреку" использовала с этой целью раствор хлорида кальция. Жидкий хладагент хранился при температуре минус 30 градусов по Цельсию в четырех цистернах.

По информации компании, уровни жидкости в двух цистернах упали. Работники обнаружили лужи вблизи стены и подсчитали, что объем утечки составил приблизительно 4 тонны.

Компания также сообщает, что могли быть частично повреждены трубы, по которым циркулировала жидкость. Руководство компании обещает определить поврежденный участок и провести ремонт в кратчайшие возможные сроки.

Ранее мы писали, что Байден и премьер Японии провели первую встречу: обсудили Китай и ядерное оружие.

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ЯпонияФукусима