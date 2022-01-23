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На японській АЕС "Фукусіма-1" сталася аварія

Автор: Анна Полисученко

На японській АЕС "Фукусіма-1" стався витік холодоагенту, який використовувався для заморожування грунту навколо реактора. Крижаний бар'єр повинен був не допустити потрапляння підземних вод в будівлі реактора, постраждалі через землетрус і цунамі в 2011 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Електроенергетична компанія "Токіо Денреку" використовувала з цією метою розчин хлориду кальцію. Рідкий холодоагент зберігався при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм в чотирьох цистернах.

За інформацією компанії, рівні рідини в двох цистернах впали. Працівники виявили калюжі поблизу стіни і підрахували, що обсяг витоку склав приблизно 4 тонни.

Компанія також повідомляє, що могли бути частково пошкоджені труби, по яких циркулювала рідина. Керівництво компанії обіцяє визначити пошкоджену ділянку і провести ремонт в найкоротші можливі терміни.

Раніше ми писали, що Байден і прем'єр Японії провели першу зустріч: обговорили Китай і ядерну зброю.

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ЯпоніяФукусима