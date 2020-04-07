В японском университете коронавирусом заразились 18 врачей-стажеров

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Медики заразились после совместного застолья

В Японии у восемнадцати пациентов токийской больницы подтвердили положительный результат на новый коронавирус. Все пациенты - врачи-стажеры университета Кейо, сообщает The Japan Times.

Университетская больница Кейо сообщила, что 31 марта один из врачей-стажеров дал положительный результат на коронавирус, а в ходе последующих исследований было выявлено еще 17 инфекций среди 99 стажеров, которые могли находиться в тесном контакте с первым стажером.

Позже стало известно, что 40 стажеров во время карантина устроили вечеринку. Однако, по данным больницы, в число инфицированных 18 пациентов входили также те, кто не присутствовал на вечеринке.

"Это невыносимый поступок со стороны людей, занимающихся медицинским обслуживанием, которые должны защищать пациентов. Я приношу свои глубокие извинения", - заявил Юко Китагава, глава больницы.

Напомним, на данный момент Токио, Осака и пять префектур готовятся к объявлению чрезвычайного положения во вторник, 7 апреля, в связи с пандемией. Объявлять режим ЧС будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее Япония ужесточила правила въезда. В частности, все прибывшие в страну должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин.