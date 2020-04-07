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В японському університеті коронавірусом заразилися 18 лікарів-стажистів

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 07:57
В японському університеті коронавірусом заразилися 18 лікарів-стажистів
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Медики заразилися після спільного застілля

В Японії у вісімнадцяти пацієнтів токійської лікарні підтвердили позитивний результат на новий коронавірус. Всі пацієнти - лікарі-стажисти університету Кейо, повідомляє The Japan Times.

Університетська лікарня Кейо повідомила, що 31 березня один з лікарів-стажистів дав позитивний результат на коронавірус, а в ході подальших досліджень було виявлено ще 17 інфікованих серед 99 стажистів, які могли знаходитися в тісному контакті з першим стажистом.

Пізніше стало відомо, що 40 стажистів під час карантину влаштували вечірку. Однак, за даними лікарні, в число інфікованих 18 пацієнтів входили також ті, хто не був присутній на вечірці.

"Це нестерпний вчинок з боку людей, що займаються медичним обслуговуванням, які повинні захищати пацієнтів. Я приношу свої глибокі вибачення", - заявив Юко Кітагава, глава лікарні.

Нагадаємо, на даний момент Токіо, Осака і п'ять префектур готуються до оголошенням надзвичайного стану у вівторок, 7 квітня, у зв'язку з пандемією. Оголошувати режим НС буде прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Раніше Японія посилила правила в'їзду. Зокрема, всі прибулі в країну повинні будуть пройти 14-денний добровільний карантин.

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