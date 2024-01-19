У японського модуля на Місяці не працює сонячна панель: електроенергія скоро закінчиться

На японському космічному апараті Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), який сьогодні здійснив посадку на поверхню Місяця, вийшла з ладу сонячна панель. Це призвело до проблем з виробленням електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство аерокосмічних досліджень ( JAXA ) та Reuters .

Зазначається, що після приземлення на поверхню супутника Земля сонячні батареї апарата, вірогідно, виявилися розташовані під неправильним кутом.

Це призвело до неспроможності виробляти електроенергію, що живить акумуляторну батарею і бортові системи відповідно.

Керівник дослідницького центру JAXA Хітоші Кунінака повідомив на прес-конференції у п'ятницю, 19 січня, що було надано пріоритет передачі даних SLIM на нашу планету, оскільки зонд покладався лише на свою батарею, якої вистача на "кілька годин".

Також у японському Агентстві додали, що не вдаватимуться "до ризикованих дій", та сподіваються, що зміна кута сонячного світла зможе попасти на панелі таким чином, щоб ті відновили свою роботу.

"Потрібно 30 днів, щоб сонячний кут змінився на Місяці. Отже, коли напрямок сонячного світла змінюється, а світло світить з іншого напрямку, світло може потрапити на сонячну батарею", - сказав Кунінака.

Дані NASA Deep Space Network показали, що сигнал від SLIM був втрачений, проте не було зрозуміло, чи пов'язано це із заходом з енергозбереження.

Посадка японського апарата SLIM на Місяць

Раніше сьогодні, 19 січня, в Японському агентстві аерокосмічних досліджень заявили про успішну посадку на поверхню Місяця модуля SLIM. Це відбулося близько о 17:20 за київським часом.

Сам космічний модуль був запущений ще у вересні 2023 року.

Нинішня успішна місія зробила Японію п'ятою країною, яка висадилась на Місяць. Серед інших, зокрема: