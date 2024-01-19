У японского модуля на Луне не работает солнечная панель: электроэнергия скоро закончится

На японском космическом аппарате Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который совершил сегодня посадку на поверхность Луны, вышла из строя солнечная панель. Это привело к проблемам с выработкой электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство аэрокосмических исследований ( JAXA ) и Reuters .

Отмечается, что после приземления на поверхность спутника Земля солнечные батареи аппарата, вероятно, оказались расположены под неправильным углом.

Это привело к неспособности производить электроэнергию, которая питает аккумуляторную батарею и бортовые системы соответственно.

Руководитель исследовательского центра JAXA Хитоши Кунинака сообщил на пресс-конференции в пятницу, 19 января, что был предоставлен приоритет передачи данных SLIM на нашу планету, поскольку зонд полагался только на свою батарею, которой хватает на "несколько часов".

Также в японском Агентстве добавили, что не будут прибегать к рискованным действиям, и надеются, что изменение угла солнечного света сможет попасть на панели таким образом, чтобы те возобновили свою работу.

"Нужно 30 дней, чтобы солнечный угол изменился на Луне. Таким образом, когда направление солнечного света меняется, а свет светит по другому направлению, свет может попасть на солнечную батарею", - сказал Кунинака.

Данные NASA Deep Space Network показали, что сигнал от SLIM был потерян, однако не было понятно, связано ли это с мероприятием по энергосбережению.

Посадка японского аппарата SLIM на Луну

Ранее сегодня, 19 января, в Японском агентстве аэрокосмических исследований заявили об успешной посадке на поверхность Луны модуля SLIM. Это произошло около 17:20 по киевскому времени.

Сам космический модуль был запущен в сентябре 2023 года.

Нынешняя успешная миссия сделала Японию пятой страной, высадившейся на Луну. Среди прочих, в частности: