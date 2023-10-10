Японського депутата виключили з партії за візит до РФ і слова про "перемогу" у війні

Японський депутат Мунео Судзукі нещодавно відвідав РФ і заявив про її "перемогу" у війні проти України. За такі дії його виключили з партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Мунео Судзукі, 75-річний член Палати радників (верхня палата парламенту Японії), який тривалий час виступав за тісні зв'язки з Росією, відвідав країну цього місяця без попереднього повідомлення партії.
За його словами, він ухвалив рішення покинути партію, оскільки у нього з партією "різні цінності щодо дипломатії з РФ". Однак видання уточнює, що раніше саме партія вирішила його усунути від членства.
Він заявив, що залишиться членом верхньої палати парламенту і продовжить свою політичну діяльність як незалежний.
Усі члени партії зобов'язані інформувати її про будь-яку офіційну закордонну поїздку. Судзукі відвідав Росію з 1 жовтня, але його повідомлення було отримано тільки наступного дня.
За даними МЗС Росії, під час поїздки ветеран-депутат, який родом із найпівнічнішого острова Японії Хоккайдо і раніше належав до правлячої Ліберально-демократичної партії, зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.
Це був перший відомий візит японського депутата до Росії з моменту початку вторгнення в Україну в лютому минулого року.
Судзукі здійснив візит, попри рекомендації японського уряду, що закликають своїх громадян, зокрема законодавців, уникати поїздок до Росії незалежно від мети їхнього візиту.
Нещодавно уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.
Раніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.
У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.
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