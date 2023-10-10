Японського депутата виключили з партії за візит до РФ і слова про "перемогу" у війні

Мунео Судзукі, 75-річний член Палати радників (верхня палата парламенту Японії), який тривалий час виступав за тісні зв'язки з Росією, відвідав країну цього місяця без попереднього повідомлення партії.

За його словами, він ухвалив рішення покинути партію, оскільки у нього з партією "різні цінності щодо дипломатії з РФ". Однак видання уточнює, що раніше саме партія вирішила його усунути від членства.

Він заявив, що залишиться членом верхньої палати парламенту і продовжить свою політичну діяльність як незалежний.

Що відомо про деталі візиту депутата до РФ

Усі члени партії зобов'язані інформувати її про будь-яку офіційну закордонну поїздку. Судзукі відвідав Росію з 1 жовтня, але його повідомлення було отримано тільки наступного дня.

За даними МЗС Росії, під час поїздки ветеран-депутат, який родом із найпівнічнішого острова Японії Хоккайдо і раніше належав до правлячої Ліберально-демократичної партії, зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

Це був перший відомий візит японського депутата до Росії з моменту початку вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Судзукі здійснив візит, попри рекомендації японського уряду, що закликають своїх громадян, зокрема законодавців, уникати поїздок до Росії незалежно від мети їхнього візиту.

Санкції Японії проти РФ

Нещодавно уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Раніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.