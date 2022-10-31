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Японський виробник шин Bridgestone продасть свій завод у Росії

Фото: японський виробник шин Bridgestone продасть свій завод у РФ (bridgestoneamericas.com)
Автор: Константин Широкун

Японський виробник шин Bridgestone шукає покупця своїх російських активів. Компанія розраховує піти з Росії протягом кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

"Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в Росії, і почала розгляд можливості передачі бізнесу", - йдеться в заяві компанії.

Bridgestone призупинила роботу заводу в Ульяновську та постачання до Росії 18 березня. Компанія ухвалила це рішення у зв'язку з перебоями в ланцюжку постачання та логістики, а також волатильністю національної та іноземної валют на вторгнення РФ в Україну.

Понад 1 тисячу російських співробітників Bridgestone продовжували отримувати зарплату та користуватися пільгами навіть після припинення діяльності у березні. Компанія очікує, що процес передачі активів новим власникам триватиме кілька місяців. Частка виручки від російського бізнесу групи Bridgestone становила менше ніж 2%.

Раніше ми писали, що один із найбільших виробників шин, японська компанія Bridgestone закрила свій завод у російському місті Ульяновську. Також компанія вирішила припинити експорт продукції до РФ.

Також повідомлялося, що фінський виробник шин Nokian Tyres продав російський завод "Татнафти". Орієнтовна сума операції склала 400 млн євро.

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