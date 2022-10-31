Японский производитель шин Bridgestone продаст свой завод в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса", - говорится в заявлении компании.

Bridgestone приостановила работу завода в Ульяновске и поставки в Россию 18 марта. Компания приняла это решение в связи с перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на вторжения РФ в Украину.

Более 1 тысячи российских сотрудников Bridgestone продолжали получать зарплату и пользоваться льготами даже после приостановки деятельности в марте. Компания ожидает, что процесс передачи активов новым владельцам займет несколько месяцев. Доля выручки от российского бизнеса в группе Bridgestone составляла менее 2%.